Torna la Cuccagna del Naviglio a Boffalora sopra Ticino. Fra poco anche in video diretta

Aspetteremo questa sera per saper chi ha vinto ma ho l’impressione che con questo caldo il premio migliore sia quello di cadere da quel palo direttamente nelle fresche acque del Naviglio

Boffalora sopra Ticino . Senza timore di assembramenti e con i dovuti accorgimenti anticovid, torna anche quest’anno a Cuccagna del Naviglio di Boffalora sopra Ticino. Prenderà il via alle 16, anche con una diretta Facebook sulla pagina Facebook del Comune di Boffalora, che mostrerà gli arditi che si sporgeranno lungo il palo teso attraverso il naviglio .

