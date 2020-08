Tortora (Fi): “Riaprite la strada per Cassinetta/Robecco. È pagata dai cittadini”

Riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione del Segretario Comunale di Cassinetta per Forza Italia Francesco Tortora.

“Dopo mesi dalla mia segnalazione, per i cittadini di Cassinetta e per chiunque vuole passare per la località Castellazzo de Barzi (frazione di Robecco sul Naviglio), la strada e ancora inaccessibile.

Tortora

Il blocco di cemento posto per sbarrare la strada sta creando innumerevoli disagi per agricoltori ciclisti e cittadini comuni, e soprattutto mettendo in difficoltà l’arrivo dei Soccorsi provvedimenti da Abbiategrasso e Magenta! – prosegue -Ormai siamo all’assurdo Voglio ricordare ad entrambi le Amministrazioni comunali che hanno l’obbligo di riaprire tratto di strada pagata con soldi dalla Pubblici! Senza isolare i residenti”

