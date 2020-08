Cadavere sulla panchina

Milano. Questa mattina alle 6,52 il cadavere di un uomo di 35 anni è stato trovato su una panchina del parco Parco Panza in via Breda, a fianco della ferrovia, zona di Sesto Marelli. Dalle prime informazioni l’uomo era uno straniero senza fissa dimora. Dopo la segnalazione dei passati al 112 sono arrivati i soccorritori e i medici del 118 che ne hanno potuto solo constatare la morte. Delle indagini su quanto gli è accaduto sono incaricati i carabinieri ma la morte pare sia stata per cause naturali.

Annunci sponsorizzati

Sconosciuti morti a Milano. La foto del loro cadavere sul sito internet del Labanof per tentare di dar loro un nome

Non è raro che a Milano che si trovino i cadaveri dei clochard stranieri morti per strada. Di solito però capita di inverno, a causa del freddo. Alle volte hanno con sè i documenti e si riesce a dare loro un nome e a restituire il corpo ai familiari, altre volte rimangono sconosciuti e le loro foto da cadavere con le loro caratteristiche fisiche e quelle degli oggetti che avevano con sè, sono pubblicate sul sito del Labanof, il Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense, dove rimangono visibili fino a che non si riesce ad identificarli.

Condividi e rendilo virale Twitter

WhatsApp

Facebook

Telegram