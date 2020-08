Aler di via Europa ripulite dai rifiuti ma l’allerta dei residenti resta alta. A Corbetta

Le dichiarazioni del sindaco

“Settimana scorsa ho incontrato diversi residenti delle case Aler Milano che lamentavano accumulo di rifiuti nella loro proprietà e mancanza di interventi da parte della società – commenta il sindaco di Corbetta Marco Ballarini – Dopo un confronto coi vertici di Aler, che ringrazio per la consueta disponibilità, ecco l’area ripulita. Ora avanti nel terminare gli interventi sul tetto, la sostituzione di tutte le caldaie e i citofoni iniziati prima del lockdown. Sempre vicino ai nostri cittadini!! Vigiliamo e segnaliamo gli incivili che abbandonano i rifiuti!”

Chi abbandona e cosa non va

L’accumulo di rifiuti è da imputare secondo i residenti all’abbandono di immondizia indifferenziata da parte di passanti, soprattutto nelle ore notturne. Immondizia che, proprio perchè promiscua, non è stata ritirata dagli addetti ai lavori attirando ratti, producendo liquami e odori. Un problema che si ripete nel tempo, anche perchè la piazzola ecologica non è sbarrata ai non residenti ma libera e non recintata. Basterebbe insomma almeno renderla inaccessibile a chi non risiede nel caseggiato.

Cosa dicono i condomini

“Ringraziamo il sindaco per l’intervento – commentano i condomini delle case Aler di via Europa – Gli inquilini restano però con il dubbio legittimo che questo intervento palliativo non risolva alla radice il problema che dipende dal fatto che arriva gente da fuori che butta di tutto, soprattutto di notte. E’ successo ancora questa notte (affermazione riferita al 29 luglio 2020)”.

Lo smaltimento dei rifiuti

Gli inquilini e residenti tornano a chiedere al Comune l’installazione della videosorveglianza per il problema dell’abbandono dei rifiuti e per quello più ampio e complesso della sicurezza. Tutto ciò in un punto sensibile della città di Corbetta dove spesso vengono denunciati anche episodi di spaccio legati alla piccola malavita locale.

Come appare l’area dopo la pulizia

La burocrazia che fa pantano

I residenti delle case Aler hanno chiesto al Comune di installare telecamere di videosorveglianza ma il Comune lo può fare sulle vie e strade di sua competenza. Le Aler non lo sono (sono in capo alla Regione). Dal canto loro le Aler dicono che la videosorveglianza e sicurezza è affare comunale. Questo il rimbalzo di palla denunciato dai residenti delle Aler di via Europa che si dicono “stufi di questa situazione incresciosa frutto dell’agire di incivili che non rispettano le regole. Non possiamo sempre correre a telefonare e segnalare al sindaco. Occorre un intervento risolutivo e non lo scarica barile!”.

