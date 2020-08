21enne marocchino in Bmw serie 1 fugge dal posto di blocco

Cesano Boscone. Come capita in molti weekend, il 31 luglio, venerdì sera, i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Corsico stavano effettuando un servizio di controllo del territorio, con un posto di blocco sulle strade tra Cesano Boscone Trezzano sul Naviglio. Hanno dato l’alt alzando la paletta all’arrivo di una BMW Serie 1. Autista della lussuosa auto però non si è fermato e ha imboccato contromano è tutta velocità le vie residenziali dei comuni di Trezzano sul Naviglio e Cesano Boscone. I carabinieri però sono riusciti a inseguirlo senza perderlo di vista e a Cesano Boscone, in fondo al quartiere Tessera, lo avevano quasi bloccato. L’autista della BMW, però , per riuscire a fuggire ha speronato l’auto dei Carabinieri e poi ha tentato la fuga a piedi. Non è stato abbastanza veloce a buttarsi nei boschi, però non si è arreso e ha preso a calci e pugni i militari.

Annunci sponsorizzati

Si tratta di un ventunenne marocchino residente a Corsico incensurato e regolare sul territorio, anche se nullafacente. Cosa ci facesse alla guida di una BMW Serie 1 intestata a un prestanome non è ancora chiaro Se ne saprà di più forse nei prossimi giorni. per ora si trova nel carcere di San Vittore accusato di Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato,

Condividi e rendilo virale Twitter

WhatsApp

Facebook

Telegram