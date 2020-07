Dalla regione Lombardia 200 mila euro per la sicurezza di via 25 aprile a Ossona

Ossona. La Giunta della regione Lombardia ha dato la notizia che il Comune di Ossona ha ottenuto un finanziamento tramite bando per l’erogazione di 200mila euro da destinare alla messa in sicurezza e all’abbattimento delle barriere architettoniche di via 25 aprile. La notizia della vittoria del progetto nel bando è stata comunicata dall’ufficio dell’assessore di regione Lombardia alla casa Stefano Bolognini.

Il consiglio Comunale

Il 28 luglio se ne è parlato anche durante il consiglio comunale di Ossona, che è avvenuto online e registrato. Il sindaco Venegoni ha confermato il finanziamento dalla regione rispondendo ad una domanda di Sergio Garavaglia che ne aveva avuto notizia dalla stampa. Ha aggiunto che si è trattato di una atto che ha richiesto molto impegno e velocità da parte degli uffici comunali perchè sotto organico e fatto nel momento più grave dell’emergenza Covid 19.

Solo un altro comune è stato ammesso al finanziamento: si tratta del comune di Pantigliate che ha ottenuto il finanziamento di un progetto da 20mila euro. Secondo quanto detto dal sindaco Venegoni, il finanziamento dato da regione Lombardia andrà ad aggiungersi ad un capitolo di spesa già destinato per gli interventi per la messa in sicurezza di via 25 aprile.

Le condizioni di via 25 aprile

Si parla da anni delle cattive condizioni di via 25 aprile a Ossona, non solo per le barriere architettoniche che ne impediscono l’uso da parte dei disabili ma perchè è una strada priva di marciapiedi e di corsie protette per i pedoni pur essendo residenziale. E’ anche l’unico accesso ad una zona industriale che ha insediamenti importanti e quindi la strada è utilizzata anche da camion e tir di grandi dimensioni.

E’ sempre stata una zona delicata anche se periferica. Sulla via XXV aprile si affaccia anche un edificio di 8 appartamenti popolari che appartiene all’Aler, da qui l’interesse e la competenza da parte dell’assessorato alla casa, retto dall’assessore leghista Stefano Bolognini. Sono moltissimi anni che si parla delle condizioni di via 25 aprile anche sul nostro quotidiano. Ci sono articoli che risalgono a più a quasi 10 anni fa. Fino a questo momento nessuno era riuscito a fare nulla per sistemare la strada e renderla meno pericolosa.

