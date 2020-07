Bocciato l’emendamento di 50mila euro per mantenere a Magenta la Guardia Medica

In queste ore anche il Pd, nella figura del suo consigliere comunale magentino Paolo Razzano (responsabile degli enti locali Pd Milano Metropolitana) e del consigliere regionale Pietro Bussolati, ha lavorato per mantenere la Guardia Medica a Magenta.

“La maggioranza di Centrodestra ha bocciato in consiglio regionale l’emendamento di 50mila euro del Pd che obbligava a mantenere il presidio della Guardia Medica a Magenta – fa sapere Paolo Razzano – Il sindaco di Corbetta Marco Ballarini annuncia di aver messo a disposizione degli spazi nella sua città, mentre il sindaco di Magenta Chiara Calati non è pervenuta. Basta! La sanità delle persone non è una pallina da ping pong con cui giocare ai campanilismi come fa il sindaco di Corbetta. Altri, come quello di Magenta, sono assolutamente spariti. Serve assistenza territoriale e non campagna elettorale”.

Condividi e rendilo virale Twitter

WhatsApp

Facebook

Telegram