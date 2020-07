Discarica sotto il ponte di Casone, a Marcallo

Per gli abitanti di Casone la discarica sotto il ponte (costruito anni fa all’interno delle opere di alleggerimento del traffico per l’alta velocità), non è una novità. E’ da tempo che in fondo alla via Cavour si trova di tutto. Ciò che fa notizia, al di là dell’accumulo di rifiuti e rottami, è che questi continuano ad essere abbandonati in maniera sistematica anche dopo i (poco frequenti) ritiri e pulizie degli addetti ai lavori.

Il caravan e gli elettrodomestici

Troneggia un caravan abbandonato che anche all’interno non funge da rifugio se non di topi e animali selvatici. Non un giagilio infatti o segni di presenza umana. Solo rifiuti accatastati come frigoriferi, elettrodomestici da cucina, stendini, sacchi di rifiuti indifferenziati, giochi ingombranti di bambino come un girello e un box. Tutto insomma fa pensare a qualcuno che, al di là del camper, ha abbandonato in blocco il frutto dello scarto di un trasloco o di uno sgombero.

Mobili e sacchi di immondizia indifferenziata

C’è persino un piccolo rimorchio di metallo abbandonato accanto alla roulotte e nessun impedimento per chi vuole scaricare: niente sbarre, niente barriere Jersey (blocchi di cemento usati per sbarrare le strade). Insomma, chi vuole può scaricare comodamente anche con un furgone.

Discarica con il…rimorchio

Siamo venuti a conoscenza della discarica su segnalazione dei nostri lettori. Una volta giunti sul posto abbiamo cercato di saperne di più e i residenti della zona ci hanno rivelato che in via si vede spesso recarsi sul posto della discarica un Doblò cargo bianco che è anche stato recentemente segnalato.

