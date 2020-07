L’angolo della poesia, a cura di Giovanni Elidio Chiastra

Nato a Berceto (Pr) il 3 agosto 1944. Un’infanzia non facile, una giovinezza in giro per il mondo a lavorare, mantenendo nel cuore i luoghi, i costumi e le usanze dei posti vissuti. Quando ha potuto fermarsi in un luogo fisso, i ricordi e le emozioni di tante vite vissute sono diventate poesia. Ora abita a Casorezzo (Mi). Innumerevoli i riconoscimenti ottenuti: il Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana (2017), Premio internazionale di poesia “Città di Pontremoli”, finalista al Wilde Europea Award (2016) e molto altro ancora. Ha collaborato con i Jalisse per una canzone con il componimento “Ultimo contatto” (2016).

SORPRESA ALL’ALBA

Piano piano sale dal fondo di quell’orizzonte,

dove il mondo comincia ad esprimere allegria,

e’ finita l’apatia,

cose nuove comincian a muoversi tra la curiosità di tutti,

che son finalmente desti, a nuova vita rinati.

Si, perché ogni giorno è l’alba di qualcosa di nuovo,

essi non son tutti uguali,

e le sorprese li distinguono dagli altri,

e questa mattina,

ma era già nell’aria il sentor di questo resta cosa,

la sto’ aspettando con ansia,

lei, si fara’ viva per la prima volta,

questa si che è una bella improvvisata,

son tutto eccitato,

e nello stesso tempo non so’ chi ringraziare per questo momento.

Ieri non l’aspettavo niente,

perché lei era così distante,

ma, come il sole mi ha colpito il viso,

lo squillo del telefonino mi ha impresso il sorriso,

ed ora mi trovo qui’,

ad aspettare che arrivi il mio amore.

