Scappati 100 migranti dal centro di accoglienza di Catalnissetta. Cercateli sui treni per Milano

La notizia è arrivata da pochi minuti. 100 migranti che erano nel Centro di Accoglienza di Pian del Lago, a Catalnissetta, sono fuggiti. Dicono che sono negativi al tampone Covid 19, ma dato che sono in fuga non si sà dove andranno e chi incontreranno. Insomma a fidarsi si fa bene, però la certezza è una cosa rara. Di certo non usano la mascherina., Magari, forse, dato ceh sono in fuga eviteranno gli assembramenti. Di cosa vivranno, non si sa. ( Foto di repertorio. Il caso Diciotti)

Una decina di migranti sono stati ripresi e riportati nel centro di accoglienza di pain del Lago, gli altri 90 sono in viaggio. Si può essere abbastanza certi che, essendo fuggiti, staranno cercando di prendere i treni che portano in Lombardia per poi raggiungere i confini con gli altri paesi del nord Europa. Quindi significa che troveremo presto questi migranti in stazione Centrale a Milano. Speriamo che li prendano, tutti e 90, prima che attraversino il canale di Sicilia.

Nelle prossime ore ci si aspetta quindi una forte polemica sulla Sicurezza che il governo dovrebbe garantire, e che ovviamente non ha garantito. Siamo ancora in emergenza Sanitaria e una fuga di questa portata da un centro di accoglienza per persone che non rispettano le regole della prudenza è un fatto grave. O mi sbaglio?

