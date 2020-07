Tradate colpita dal maltempo. Il video

È facile immaginare che siano numerose le tegole dei tetti che sono state danneggiate dal temporale e se non se ne accorge subito al prossimo temporale i danno potrebbero essere maggiori.

Alcuni cittadini hanno inviato i video di quanto successo nella zona di via Santo Stefano. Si possono solo immaginare i danni di questo disastro. La grandine ha spaccato diversi vetri delle auto posteggiate in strada, e i bidoni trascinati dalla corrente del fiume le hanno colpite.

Il temporale che ha colpito la provincia di Milano e la Lombardia il 24luglio 2020 ha causato molti danni. A Tradate sono caduti chicchi di grandine che sembravano palline da golf. Le strade sono state invase dall’acqua e si sono trasformate in fiumi .

Ilaria Maria Preti 4019 Articoli

