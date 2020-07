Ritornano i mercatini. Ad agosto quello di Sant’ Eustorgio

Dopo il lock down per il Covid-19 sono ripresi a Milano i mercatini di quartiere. Famoso quello di piazza Sant’Eustorgio che si tiene ogni primo e secondo sabato di ogni mese.

Si tratta di un mercatino composto da bancarelle di artigianato artistico, ingegno creativo, riciclo e collezionismo ed è a pochi passi da Porta Ticinese, davanti alla Basilica di Sant’Eustorgio. Il secondo sabato di ogni mese dalle 15.30 percorso gratuito dei Giochi dei Nonni composto da giochi in legno, realizzati artigianalmente, a riproduzione fedele dei giochi dei nostri antenati. Il prissimo appuntamento è per il primo e per l8 agosto 2020

