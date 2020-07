Tempesta di grandine tra Mozzate e Saronno. Chicchi di grandine come palle da golf

Non abbiamo ancora le foto siamo in piena emergenza e gli interventi dei Vigili del fuoco e della protezione civile sono ancora in corso. Questa mattina alle 6 ci si è svegliati con una tempesta estiva pesantissima. Sui comuni del saronnese, tra la provincia di Como e quella di Varese, la grandine ha raggiunto le dimensioni di palline da golf. Facciamo un preliminare elenco degli interventi in corso.

La tempesta sull’altomilanese

Sull’altomilanese la tempesta è stata più simile ad una bomba d’acqua, che si sta esaurendo, l’unico danno segnalato per ora sono alcuni alberi pericolanti a Busto Garolfo, in via per Parabiago.

Tra Como e Varese

A Mozzate Attualmente sono in Corso due interventi dei vigili del fuoco una in via Anna Frank per un allagamento è un altro in via Diaz per la rimozione di macerie. A Gerenzano via Inglesina Vigili del Fuoco sono usciti per il salvataggio e soccorso ad alcune persone. Sapremo fra qualche ora se si è trattato di qualcosa di grave.

A Turate i vigili del fuoco il comando provinciale di Varese segnalano per ora due interventi per soccorso a persone. Uno nella zona tra via Varese e via Milano, a lato della ferrovia, e un altro alla fine di via Giuseppe Garibaldi. Un terzo intervento in via Magenta per il prosciugamento di un allagamento.

Annunci sponsorizzati

A Rovello Porro, 3 interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Como: in via Dante Alighieri, in via Bussero, e in via Monte Bisbino, all’altezza della ex Mattatoio, per allagamenti e per la rimozione di alberi caduti. I vigili del fuoco del comando di Monza provinciale di Monza Brianza sono intervenuti per soccorrere alcune persone anche a Solaro nella zona tra via Edison e via Galvani.

Anche se la situazione sembra migliorata, nell’ultima ora, ci sono tutte le premesse perché oggi la giornata sia lunga. Non è difficile prevedere che la si passerà fra interventi di emergenza era misurazione dei danni causati della tempesta.

Condividi e rendilo virale Twitter

WhatsApp

Facebook

Telegram