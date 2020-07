Dalla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Milano. Più di 200 chiamate in 4 ore

Milano. La tempesta e il temporale che questa mattina ha colpito le province di Milano, Como e di Varese hanno causato molti danni anche in città. Secondo quanto comunicato dalla sala operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, le zone più colpita al momento sono Legnano, la zona nord di Milano e a zona a nord ovest della provincia.

La prima chiamata d’urgenza giunta al centralino dei vigili del fuoco di via Messina, a Milano, è arrivata lei alle 6:14. Da quel momento è stato un susseguirsi di chiamate e di organizzazione di interventi di emergenza che hanno impegnato gli uomini e i mezzi del comando provinciale. I vigili del fuoco siamo stati chiamati per fronteggiare la situazione sono più di 100. Molte persone sono rimaste bloccate all’interno di autovetture per l’allagamento dei sottopassi in particolare tra via Arbe e viale Sarca, e anche nella zona di Niguarda, a causa dell’ esondazione del fiume Lambro e del fiume Seveso.

Altri interventi urbani hanno riguardato parecchie ascensori bloccati con persone rimaste chiuse dentro. Alle 9:33 di questa mattina le chiamate di soccorso che gli uomini del comando di via Messina hanno gestito sono state più di 50.

I nuclei sommozzatori dei Vigili del fuoco

Nel comune di Paderno Dugnano l’allagamento del sottopasso di via Alessandrini ha bloccato alcune vetture con delle persone all’interno degli abitacoli. Per salvarle sono intervenuti i nuclei sommozzatori soccorso acquatico del comando di Milano. Le hanno estratte rapidamente, prima che l’alzarsi del livello dell’acqua causasse delle tragedie.

Alle 10:40, sulla città di Milano sono state contate 200 chiamate di intervento urgente la metà è già stata evasa è risolta. gli altri Cento casi i sono in fase di smaltimento e riguardano cornicioni e alberi pericolanti, cantina allagata e sono bloccati e recupero di mezzi rimasti in panne nei numerosi Sottopassi allagati Naturalmente le la precedenza si dà le chiamate che segnalano persone in pericolo di vita o comunque in situazioni che potrebbero trasformarsi in in pericoli concreti e si rimanda a un secondo momento tutto quello che c’è da sistemare ma è meno urgente.

Le foto inviate dalla sala operativa testimoniano la gravità della situazione anche a Milano. in ogni caso alle 10:55 il comando e la sala operativa vigili del fuoco hanno dichiarato che la situazione è per ora sotto controllo e che da circa mezz’ora non ci sono state segnalazioni i problemi nella gestione del Soccorso. Tra poco potremo contare i danni che, anche in città, sono quelli di una calamità naturale.

