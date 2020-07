Rapinatore di Cormano trovato e arrestato

Novate milanese. I Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno appena dato la notizia di aver fermato il rapinatore di Cormano, che questa mattina ha rapinato un supermercato Eurospin a Cormano, sparando e ferendo di striscio una bambina di 4 anni, che era li a fare la spesa con la sua mamma, e una Guardia Giurata alla gamba. (Foto di repertorio)

Il “prapinatore di Cormano, chiamiamolo così per ora, era all’interno di un bar nel comune di Novate Milanese quando è stato sorpreso dai carabinieri. Si tratta di un uomo di 56 anni, incensurato, italiano. Non ha opposto resistenza all’arresto. Sono stati ritrovati sia la pistola che l’uomo ha usato durante la rapina sia i 1.550 euro che si era fatto consegnare. Ritrovati anche gli indumenti usati durante la rapina, prova che va ad aggiungersi alle altre che testimoniano la sua colpevolezza.

Si tira un sospiro di sollievo per la cattura del pericoloso rapinatore. E’ stato accusato di rapina, doppio tentato omicidio e porto abusivo di armi.

