Autodifesa per la donna Guardia nazionale Como. 22 donne superano il primo corso

Como. La guardia Nazionale del distaccamento della provincia di Como ha organizzato e portato a termine un corso propedeutico di 4 lezioni di autodifesa per la donna. Hanno partecipato 22 signore, di diverse età, che ieri sera nella sala civica del quartiere Sagnino di Como, al confine con la Svizzera, hanno ricevuto i loro attestati di partecipazione.

Molte di loro si preparano ad affrontare nei mesi che verranno il corso di primo livello, di 24 lezioni, comprensivo di allenamento fisico, che sarà organizzato dalla Guardia Nazionale di Como. Purtroppo, a causa delle nuove regole per la prevenzione del Covid 19, a questo primo corso è stato possibile accettare solo 22 delle 30 donne che avevano chiesto di partecipare.

Corso di autodifesa per la donna della Guardia Nazionale Como a Settembre 2020

Per il prossimo corso, la regola sarà che saranno accettate le iscrizioni delle donne fino al raggiungimento del numero massimo di capienza previsto dalle leggi contro il contagio da Covid 19, stabilite per i locali che il comune concederà per l’uso alla Guardia Nazionale.

Una occasione da cogliere

Le donne, lo si è visto anche dai fatti di cronaca degli ultimi giorni, per facciano, nella nostra civiltà le stesse cose degli uomini, e abbiano conquistato una parità di diritti e doveri, ah un handicap naturalmente insuperabile, quello di essere, mediamente, meno forti, con meno muscoli, degli uomini. questo le espone alle aggressioni di molti malintenzionati,. E’ però un handicap che è possibile superare conoscendo, e preparandosi ad usare in caso di bisogno, alcune tecniche che aiutano a difendersi in caso di attacco da parte di malintenzionati.

Condividi e rendilo virale Twitter

WhatsApp

Facebook

Telegram