Spara alla moglie malata di Alzhameir. poi volge l’arma verso sè stesso

Milano. Baggio si è svegliata con una grave tragedia questa mattina. Alle 7.02 un uomo di 81 anni, in via Forze Armate, ha sparato un colpo di pistola, regolarmente detenuta, alla tempia sinistra della compagna, C.G. 80 anni, colpita dalla malattia diAlzhameir.

Poi ha rivolto l’arma verso sè stesso e si è sparato un colpo nella fronte. I colpi sono stati sentiti e i soccorsi sono arrivati subito. I due anziani coniugi erano ancora vivi e sono stati portati in ospedale in codice rosso, Lei al pronto soccorso dell’ospedale San carlo, lui a quello di Niguarda. Le indagini su questa tragedia, non mi va di chiamarla omicidio suicidio, sono affidate alla polizia di Stato, ma pare che sia avvenuta perchè l’uomo aveva saputo di dover essere ricoverato in ospedale. temeva probabilmente di dover lasciare la moglie sola o di non sapere che fine avrebbe fatto, senza di lui.

La tragedia della malattia di Alzhameir e della demenza senile

Purtroppo la vecchiaia, quando complicata dalla demenza senile o dalla malattia di Alzhameir, è una tragedia tremenda. Non ci sono abbastanza posti nelle case di riposo, che sono costosissime, spesso inavvicinabili per i pensionati con pensioni basse. In periodi di crisi economica, di emergenza per il Covid 19, fra chi non vuol pesare sui figli che hanno magari problemi di disoccupazione, e fra chi non è abituato a chiedere aiuto, rischiano spesso di portare a queste dolorosissime scelte.

Non sono mai la soluzione, ma come lasciare il proprio cuore stringersi di fronte a queste storie che, nella disperazione che si portano dietro, parlano più di amore che di odio?

