Grave incidente a Legnano, la scorsa notte

Legnano. Un giovane di 25 anni ha perso la vita questa notte in un terribile incidente a legnano, sull’autostrada Varese – Milano nel tratto tra Legnano e lo svincolo nella A9.

Era da poco passata la mezzanotte, l’intervento è dato alle 0,09, quando il 25enne con la sua auto è andato a sbattere contro un furgone dei lavori stradali fermo in un cantiere segnalato. L’auto si è infilata sotto il furgone e per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Busto Arsizio che lo hanno estratto dalle lamiere accartocciate dell’auto. L’intervento di soccorso è stato effettuato dai soccorritori della Croce Rossa di Legnano. I medici dell’auto medica giunta sul posto dal’AAT di Varese non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.

