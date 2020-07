Stazione Centrale, 82anni finisce sotto il treno

Milano. Una donna di 82 anni è finita sotto un treno che si muoveva sul binario 19 della stazione centrale, alle 12.10 circa di questa mattina. E’ in condizioni gravi.

Non si conoscono ancora i dettagli e le cause dell’incidente. Immediato l’arrivo dei soccorsi effettuati dai soccorritori della Croce Bianca Milano Centro e dai Vigili del fuoco di Via Messina, attrezzati per estrarre le vittime da sotto le ruote dei treni in questi casi. Sul posto anche gli agenti della Polizia Ferroviaria del comparto di Milano e il PM di turno della procura della Repubblica per i rilievi dell’incidente.

La donna è stata portata in codice rosso all’ospedale di Niguarda.

