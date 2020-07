Liend Lombard di Elena Paredi. 12 leggende lombarde in dialetto milanese

Un divertente libro di leggende lombarde in dialetto milanese

In questo divertente e interessante libro di Elena Paredi, troviamo 12 leggende lombarde scritte in dialetto milanese.

Sebbene le diverse leggende siano provenienti un po’ da tutta la Lombardia e alcune abbiano persino un’origine non nota, a causa del fatto che sono state per molto tempo tramandate per via orale, per poi essere scritte in diverse versioni da molti autori, possiamo dire che con questa pubblicazione tornano i vecchi suoni delle antiche parole del dialetto milanese con cui le favole e le novelle venivano narrate un tempo.

Un glossario per i termini più difficili

A fine lettura, troviamo un piccolo glossario che ci potrà aiutare con i termini più ostici, termini spesso dimenticati perché diventati obsoleti nel nostro mondo moderno e tecnologico.

Ogni novella è accompagnata da una illustrazione a colori ispirata dagli avvenimenti raccontati. Le illustrazioni sono tutte originali e sono state realizzate da Gianluca Preti, che ha curato anche la realizzazione grafica della copertina.

Un libro adatto a tutti

Il libro è adatto sia ad un pubblico adulto, sia ai più piccoli.

Naturalmente, essendo la letteratura del dialetto milanese impegnativa, si consiglia l’ausilio di un adulto per quel che riguarda il contenuto linguistico.

Dove trovare il libro

Liend Lombard è acquistabile su Amazon, all’indirizzo https://www.amazon.it/dp/B088VWSV99

