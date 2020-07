Audi distrutta ed elisoccorso nella sp 224 tra Ossona e Santo Stefano Ticino

Pauroso incidente sulla Strada Provinciale 224, al confine tra Ossona e Santo Stefano Ticino, sul territorio di Ossona. A scontrarsi due auto: un’Audi bianca e una Fiat Panda arancione.

L’Audi fuori dalla carreggiata

Il tutto è successo poco dopo le 11.30 di mercoledì 22 luglio 2020. Ad avere la peggio l’Audi che, dal racconto di chi era sul posto del sinistro, pare sia carambolata prima di uscire dalla carreggiata. Dalle foto si vede infatti che il mezzo è in bilico vicino al canale che in quel momento era colmo di acqua.

Il canale che scorre a fianco del luogo dello scontro

I feriti hanno dunque corso un bel rischio perchè sarebbe potuto andare decisamente peggio l’accaduto, se i mezzi fossero entrati nel canale.

Le forze dell’ordine in azione

Ad essere coinvolti sono state due ragazze e un ragazzo, tutti e tre tra i 18 e i 20 anni. E’ stato allertato l’elisoccorso e sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco di Inveruno, unitamente ai sanitari della Croce Bianca di Magenta, della Croce Bianca di Sedriano, dei Carabinieri e una pattuglia della Polizia locale.

I giovani sono riusciti a uscire dai mezzi senza grosse difficoltà e i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area. Sono stati trasferiti all’ospedale in codice giallo e in codice verde. Fortunatamente, dunque, l’emergenza è un poco rientrata e i giovani non sono in pericolo di vita.

