Alle 15 arrivano temporali forti a Milano e provincia

Milano. Sono le 13.21. Se guardate fuori dalla finestra, a Milano e nella sua Provincia, adesso vedete un bel cielo azzurro, senza l’ombra di una nuvoletta, nemmeno una di quelle graziose che sembrano delle pecorelle. Alle 15 di oggi non sarà più così, a quell’ora inizieranno dei temporali forti. Lo ha comunicato la app AllertaLom della regione Lombardia

“Una manna”, state pensando, mentre soffrite per il caldo terrificante delle ultime ore. Forse si, ma il rischio che l’abbassamento improvviso della temperatura e della grandine è sempre presente. Dalle 15 la protezione civile della Lombardia ha lanciato l’allarme giallo per temporali forti. Dureranno fino alle 6 di domani mattina. quindi, ritirate i panni stesi, e prepariamoci ala possibilità di allagamenti e altre emergenze dovute all’acqua.

Allertalom, la app delle emergenze

Per scaricare sullo smartphone la app della Protezione civile Lombarda che avvisa delel emergenze con un anticipo di anche 48 ore, dovete collegarvi al vostro store oppure seguire le istruzioni di questo link di regione lombardia

Una importante raccomandazione a proposito dei temporali forti

Quando piove forte e state per attraversare in automobile un sottopasso, e vi pare che sul fondo ci sia una pozzanghera d’acqua, o addirittura non vedete il fondo del sottopasso, è sicuramente più saggio non entrare e accostare a margine della strada per controllare che non sia allagato. Se siete i primi e vedete che il fondo è allagato, prendete lo smartphone, accendete il geolocalizzazione GPS e chiamate il Numero Unico 112, per avvisare che potrebbe esserci un problema. Quindi seguite le istruzioni che vi vengono date.

