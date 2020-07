Un Cigno nei guai salvato dai Vigili del Fuoco

Il cigno comunque ora sta bene, i sommozzatori vigili del fuoco se ne sono assicurati prima di restituirlo alla sua vita normale, in cui sicuramente dimenticherà la brutta avvenuta vissuta. oltre ai Vigili del fuoco che sono sempre pronti a occuparsi degli animali, oltre che delle persone, vano fatti molti complimenti al fotografo per le belle foto del salvataggio.

Certamente ha uno sguardo che sembra raccontare tutto l’imbarazzo che il grande ed elegante uccello bianco, che solca normalmente laghi, laghetti e corsi d’acqua, può aver provato nell’aver bisogno di aiuto dell’uomo per uscire da un canale di navigazione.

Non sappiamo molto bene cosa era successo, ma il Cigno aveva proprio bisogno di aiuto per uscire dai guai. Meno male che è arrivato il nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco

Paullo .. Il compito dei vigili del fuoco è quello di correre in soccorso delle persone, ma anche degli animali. Sono loro che infatti tirano fuori dai guai gli animali che ci si cacciano, come questo cigno bianco che ha avuto la cattivissima idea di infilarsi nel canale Muzza a Paullo.

