Il tassista ubriaco al volante tenta di violentare una 20enne

Trezzano sul Naviglio. ieri sera alle 19 circa un tssista regolare ha tentato di violentare una 20enne albanese cui aveva dato un pasaggio.

Ieri sera intorno alle 19 una ragazza albanese di 20 anni stava percorrendo a piedi la strada Vigevanese per raggiungere la fermata dell’autobus che porta alla stazione della metropolitana di Bisceglie, sulla MM1 e rientrare alla sua abitazione . La giovane è in Italia da appena 3 mesi.

Tassista regolare, ma ubriaco e dalle mani lunghe

Mentre camminava è stata avvicinata da un taxi regolare il cui autista le ha offerto un passaggio. Lei ha imprudentemente accettato. L’uomo era ubriaco e dopo aver fatto entrare la donna nell’auto invece di accompagnarla alla stazione della metropolitana si è recato nello spiazzo di via Darwin, ha parcheggiato, iniziato a palpeggiare violentemente la ragazza tentando di obbligarla ad avere un rapporto sessuale orale. La ragazza è riuscita a fuggire nelle vie limitrofe chiamando subito i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i militari della sezione radiomobile della compagnia dei Carabinieri di Corsico che, con l’aiuto di alcuni testimoni presenti, sono riusciti ad identificare il tassista, che è stato quindi rintracciato e arrestato.

La giovane è stata portata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Mangiagalli dell’equipaggio un’ambulanza della Croce Verde di Trezzano sul Naviglio per le cure e rilievi della violenza subita, mentre il tassista è finito nella casa circondariale di San Vittore a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il post covid 19 ci ha proprio trasformato in un Far West. Non ci si può più fidare neppure a prendere un taxi.

Condividi e rendilo virale Twitter

WhatsApp

Facebook

Telegram