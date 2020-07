L’angolo della poesia di Giovanni Elidio Chiastra

Nato a Berceto (Pr) il 3 agosto 1944. Un’infanzia non facile, una giovinezza in giro per il mondo a lavorare, mantenendo nel cuore i luoghi, i costumi e le usanze dei posti vissuti. Quando ha potuto fermarsi in un luogo fisso, i ricordi e le emozioni di tante vite vissute sono diventate poesia. Ora abita a Casorezzo (Mi). Innumerevoli i riconoscimenti ottenuti: il Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana (2017), Premio internazionale di poesia “Città di Pontremoli”, finalista al Wilde Europea Award (2016) e molto altro ancora. Ha collaborato con i Jalisse per una canzone con il componimento “Ultimo contatto” (2016).



Vista da questa terra

indica la via

verso l’ignoto,

il ciel è sereno,

e in mezzo alle stelle del firmamento

si presenta come una freccia,

e, proseguendo per la sua strada,

lascia una coda

piena di mille stelline,

attraversa tutto l’orizzonte

non facendo soste,

sa’ con precisione d’aver andare,

e di giorno, scompare,

offuscata dalla luce del sole.

Chissa’ quale messaggio

l’indice a pensar, o è un miraggio,

che forse lei ci propone

per il futuro a venire.

Riusciremo ancor a vederla una volta,

perché arriva da molto lontano,

e, nella sua corsa, ci mettera’

qualche anno

a presentarsi ai nostri occhi,

senz’altro saranno quelli dei

nostri figli,

oppure quelli dei nostri nipoti.

Allor noi viviamo con la speranza

che quando passerà, la prossima volta,

esisterà ancor questo mondo,

sperando

che abbia passato questo momento,

che stiamo passando con turbamento

