Gioielleria Piroli e Scuri: la qualità che arriva dall’esperienza, non manca di spendersi per la sua Corbetta

La “Gioielleria Piroli e Scuri” è da sempre identificata come un’attività che dà lustro al commercio di Corbetta sia per la qualità di oro, argento, gioielli e orologi proposti, sia per serietà nelle riparazioni e nell’assistenza. Si va tuttavia oltre al lato commerciale perché il negozio è strettamente legato in primis alla figura dell’orafo Angelo Piroli e poi ancora a quella di Luigi Scuri (socio dal 1976 al 2007). Scuri, ora in pensione, ha ceduto il posto al figlio di Angelo, l’orologiaio Gabriele Piroli che si è già affermato come professionista e commerciante. Il nome dei Piroli è oltretutto sinonimo in città di solidarietà perché rimbalza tra quelli dei commercianti che più donano in occasione di feste o eventi benefici.

La “Gioielleria Piroli e Scuri” di via Verdi 11, Corbetta (MI)

Non è solo oro quel che luccica, ma anche beneficenza

Collier e orologi messi in palio nelle lotterie e poi partner a livello di partner con la CBC basket Corbetta, con le associazioni del Corbetta Calcio e dell’Us Santo Stefano Ticino, con l’Equipe Corbettese per il ciclismo, con la Croce Azzurra di Corbetta-Abbiategrasso per il trasporto di malati e persone fragili, con la Croce Bianca di Magenta e con i sanitari della Croce di Sedriano, con la Pro loco cittadina, con “Un angelo alla ricerca” per le malattie genetiche e rare. L’ultimo impegno sociale della “Gioielleria Piroli e Scuri” è stato l’acquisto di due defibrillatori che il Comune ha posizionato alla sede del Comitato della Pobbia e alla farmacia comunale h24.

Gabriele Piroli riceve l’attestato per la donazione fatta pro DAE

Una famiglia, quella dei Piroli, ben radicata nella sua Corbetta fin dal maggio del 1976 quando cioè venne aperta la gioielleria in via Verdi. Angelo Piroli aveva già alle spalle l’esperienza svizzera durante la quale aveva perfezionato la professione dell’orafo. Le radici sono dunque profonde e solide e lo si vede anche nella partecipazione dalla “Mostra delle vetrine” che si ripete ogni anno in autunno, nonché in occasione del ricevimento da parte dell’Amministrazione comunale della targa di attività storica (2019). Tutti sanno inoltre la devozione che la famiglia Piroli ha nei confronti della Madonna dei Miracoli di Corbetta che trova un posto d’onore tra cornici e oggetti preziosi di culto in vendita nel negozio.

I servizi offerti

“Forse per tradizione, forse e soprattutto per passione. In ogni caso ho scelto di fare l’orologiaio che è una professione in via d’estinzione” commenta sorridendo Gabriele Piroli. Eh già, una professione non scontata ma di grande precisione che esercita direttamente nel laboratorio della gioielleria. I vantaggi sono legati alla velocità dei lavori e al fatto che il cliente che porta a riparare l’orologio da polso, da tavolo, il cucù o la pendola, sa chi mette le mani su ingranaggi spesso antichi o complicati. Una garanzia in più, insomma.

Orologi per tutte le necessità, disponibilità ed età

E poi ancora il laboratorio (esterno) per la realizzazione di gioielli su misura, ma anche la rivisitazione di gioielli già esistenti come può essere l’aggiunta di pietre preziose oppure ancora la rodiatura e pulitura.

La “Gioielleria Piroli e Scuri” esegue anche perizie tramite notai di preziosi contenuti nelle cassette di sicurezza.

Si eseguono anche forature di lobi fatte da esperti e con tutte le norme igieniche del caso.

Per spedizioni o informazioni aggiuntive c’è il sito web della gioielleria dall’omonima dicitura.

Un gioiello o un accessorio per ogni esigenza ed evento

Nascite, Cresime, Comunioni, Matrimoni, lauree, idee natalizie, penne per studenti e professionisti, collane, bracciali, anelli e portachiavi con incise preghiere o simboli sacri, oppure ancora più semplicemente una frase da dedicare a una persona speciale. Tutto ciò è disponibile alla gioielleria della famiglia Piroli assieme a vasi, cornici, soprammobili, e altri oggetti preziosi in oro, argento, smalto e cristallo. Si aggiungono orologi da donna, uomo , bambino e alta bigiotteria. Articoli ideali per ogni evento e per ogni impegno economico richiesto.

Bomboniere, album e cornici per ogni occasione della vita

Album fotografici con inserti in argento, cornici di tutte le dimensioni e fogge, carillon in argento e in porcellana per i neonati dai soggetti più classici come la giostra a quelli più particolari come il pupetto che si dimena a suon di musica. E ancora, porta ciuccio in argento, ninnoli, candele e bomboniere che vanno dal semplice sacchetto di stoffa con ciondolo in argento all’oggetto prezioso.

Per chi si sposa, c’è una vasta gamma di anelli e gioielli in oro, con pietre dure, fedi con diamanti, classiche, promesse di fidanzamento. Vasi in cristallo e argento, centri tavola dai motivi floreali, cornici, spighe di grano e rose in argento e oro.

Un prezioso “Sì”

Bracciali, collane, orecchini in oro e di alta bigiotteria. Orologi che vanno da quelli solari a quelli resistenti per bambini, da orologi in legno a quelli in acciaio per poi spaziare in orologi gioiello e d’oro. Medagliette con la Madonna di Corbetta che si ripropone anche in bassorilievi e incorniciata, oggetti d’arte sacra come icone e angeli, ma anche pungitopo in argento e soprammobili particolarmente adatti per il periodo natalizio.

Un dono classico per i momenti più importanti

Impossibile dunque non trovare quello che più si desidera.

Dove trovare il negozio

La “Gioielleria Piroli e Scuri” si trova in via Giuseppe Verdi 11, Corbetta (Milano). Telefono 02 977 7836. Mail gioielleria.piroli@virgilio.it

