Un ricordo dedicato a Enrico Vismara. I funerali saranno martedì 21 luglio alla mattina

Ossona. Ieri, 19 luglio 2019, con una lunga e triste scampanata che indicava, nel linguaggio della campane, la scomparsa di una persona che si è occupata per lungo tempo della comunità di Ossona è stata annunciata la morte di Enrico Vismara. Qui sopra è in una foto del 2 giungo del 2014, (fonte comune di Ossona) quando ricevette, dalle mani del sindaco Marino Venegoni, un riconoscimento per delle opere letterarie sulal storia di ossona di cui è stato o autore o coautore. Enrico aveva anche ultimamente partecipato alla pubblicazione del libro a fascicoli distribuito dal comune di Ossona nel periodo più brutto della pandemia

79 anni è morto dopo una lunga malattia che lo aveva consumato. aveva 79 anni. NOn giovanissima ma sicuramente neppure si può considerare anziano, per i tempi moderni.. Per molti anni era stato assessore del comune di Ossona, e non aveva mai smesso di occuparsi della sua comunità, partecipando a diverse iniziative culturali e benefiche.

Un lutto che colpisce la moglie Marisa, la figlia Cristina con suo marito, la nipote, e tutta la sua famiglia, ma che colpisce anche l’intera comunità di Ossona e le tante associazioni di cui ha fatto parte.

Enrico Vismara

Il funerale di Enrico Vismara

Chi vorrà salutare per l’ultima volta Enrico Vismara potrà partecipare al funerale che si terrà nella chiesa parrocchiale di san Cristoforo, a Ossona, in via delle Rimembranze, alle 10 di martedì 21 luglio. Dopo la Messa Cristiana, la salma di Enrico Vismara sarà portata al tempio crematorio. Alla sera di martedì, sempre in chiesa Parrocchiale, sarà recitato per lui il santo Rosario

