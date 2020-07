Le opere pittoriche di Sandro Borroni. La “blindatura” del colore

La rubrica di arte pittorica collegata a itinerari turistici, con opere di Sandro Borroni, ci fa viaggiare in una delle città italiane più belle: Venezia. Ecco infatti Santa Maria della salute. “Rappresenta una costruzione barocca ubicata a Venezia sul Canal Grande, riconoscibile per la cupola e la forma ottagonale – spiega l’artista Sandro Borroni – Fu eretta dal Doge Contarini per chiedere l’Intercessione alla Vergine Maria nel porre fine alla pestilenza (peste Bubbonica). I lavori iniziarono in piena epidemia nel 1630 e terminarono con la Consacrazione avvenuta nel 1687”.

Il pittore boffalorese Sandro Borroni,attraverso le sue opere realizzate con una tecnica innovativa e di avanguardia, ci conduce infatti settimana per settimana (per tutto il 2020) alla scoperta della Lombardia, dell’Italia e del mondo intero. Prendendo spunto dai quadri di Borroni, proponiamo accenni storici e curiosità legati ai luoghi citati, cosicchè si possano scegliere come mete turistiche. “Co Notizie”, infatti, copre la Lombardia ed essendo on line può raggiungere anche mete lontane. Non resta dunque che viaggiare nella magia delle opere dell’artista e sui passi della storia!

Il pittore boffalorese Sandro Borroni

SANDRO BORRONI nasce a Legnano nel 1944. Vive e lavora a Boffalora sopra Ticino (MI). Ha iniziato il suo percorso artistico da autodidatta e questo gli ha permesso di non subire la fascinazione degli stili pittorici dei grandi nomi della pittura mondiale, ma di seguire la sua genialità e capacità che l’ha condotto ad ideare una nuova tecnica pittorica: la BLINDATURA DEL COLORE, che consiste nell’inserimento dei colori ad olio all’interno di “cordoncini” che ne delimitano gli spazi, creando armonie cromatiche in una sintesi di ensemble di luci e colori.

Nella sua pittura, i temi ricorrenti sono le vedute urbane, i siti industriali o cantieri navali, identità passate e future delle nostre città. La scelta del soggetto è frutto di studi approfonditi e, dietro ad ogni analisi operata dall’artista, c’è sempre la motivazione. Ogni sua opera racconta cioè una storia.

Le sue tele sono realizzate con minuzia di particolari e i colori, blindati nelle linee in rilievo del cordoncino bianco, creano suggestioni bidimensionali che emozionano, danno nuovo significato agli spazi consueti che circondano e creano il quotidiano. Per visitare la galleria dell’artista, basta collegarsi a www.sandroborroni.com

Opera della settimana

Borroni, Santa Maria della salute, Venezia, olio 90×60 opera n°200 del 2020

Come accennato dal pittore Sandro Borroni, la basilica in stile Barocco fu eretta per chiedere protezione alla Beata Vergine dalle pestilenze.

Ogni anno il 21 novembre, giorno della presentazione della Beata Vergine Maria, si festeggia la festa della Madonna della salute, durante la quale i veneziani attraversano un ponte, per secoli fatto di barche, ora galleggiante fissato su pali, che va da San Marco alla basilica e vi si recano a pregare. Insieme alla Festa del Redentore, è ancora oggi una delle feste popolari più amate e partecipate dai veneziani. In tale occasione, tradizionalmente, i veneziani consumano la castradina, un piatto a base di montone.

Il 1 marzo 2020 nel pieno dell’epidemia di Covid-19, il Patriarca di Venezia monsignor Francesco Moraglia, ha affidato la salvezza della città e di tutte le terre venete, ancora una volta, all’intercessione della Madonna presso il Signore Gesù Cristo, celebrando la Messa della I domenica di Quaresima nella Basilica della Salute, con la sola presenza di alcuni seminaristi e religiose in ottemperanza alla vigente direttiva ministeriale ma in diretta Tv.

