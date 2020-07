Grave malore per un cliente del Circolo. A Inveruno

Grave malore al Circolo Italia di via Nino Bixio a Inveruno. Tutto è successo a un quarto alle sei del pomeriggio di domenica 19 luglio 2020.

Ad aver bisogno di essere rianimato è stato G.G. di 67 anni. Dal racconto di chi ha assistito alla scena, il fatto è avvenuto sotto gli occhi dei frequentatori del Circolo che hanno allertato i soccorsi. La missione è ancora in corso e pare che il tutto sia avvenuto davanti allo stesso Circolo ma sapremo dare aggiornamenti più dettagliati il prima possibile, anche se poco conta a parer nostro il luogo esatto dell’accaduto. Ci auguriamo invece che si risolva nel migliore dei modi per la persona coinvolta.

Per il malcapitato si è reso quindi necessario l’intervento della Croce Azzurra Busto e dell’elisoccorso del Niguarda in codice rosso (sinonimo di grave urgenza sanitaria), unitamente all’invio sul posto dei Carabinieri di Legnano. E’ stato trasferito all’ospedale Fornaroli di Magenta sempre in codice rosso.

