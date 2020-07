Incendio fra Magnago e Vanzaghello

Magnago. Questa mattina presto le sirene dei vigili del fuoco hanno tenuto sul chi vive gli abitanti di Magnago e della vicina Vanzaghello. Un incendio è scoppiato in un capannone che si trova in via Carroccio, all’interno del complesso artigianale di fronte alla stazione Trenord, sul territorio di Magnago.

Sul posto sono giunti diversi automezzi dei Vigili del Fuoco di Legnano ( nelle foto) con un’autoscala, e alcune autopompe. Alcuni mezzi sono arrivati anche dal comando provinciale di Milano.

L’incendio è stato classificato come incendio generico, di quelli che si spengono a forza di gettate d’acqua, ma non per questo è meno difficile e difficoltoso. Si è concluso senza feriti e non è stata necessaria l’assistenza di ambulanze. Le tante sirene sentite dai residenti in zona erano quelle delle autobotti che si recavano al più vicino attacco dell’idrante a fare il pieno per garantire sul posto abbastanza acqua per raffreddare il focolaio.

