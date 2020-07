Dalla Sicilia a Corbetta con gusto. “Il Tempio del Cannolo”: specialità dolci, salate, cannoli maxi, micro e per intolleranti.

Trovare il giusto matrimonio tra cialda e ricotta grezza per servire un prodotto tipico italiano agli italiani. Una serie di prodotti nuovi per questa zona che, oltre a essere buoni e genuini, portano un pezzetto di Sicilia a Corbetta. Così il Geometra Tony Scaglia, ha fatto della sua passione per la cucina e per i dolci una professione che parte da lontano. Era il 1994 quando il Geometra Tony approda a Corbetta e, dopo diversi lavori, è passato alla direzione di ben due pasticcerie di alto livello come la “Ciuri Ciuri” del maestro Ignazio Benivegna per poi aprire in via Villoresi 35/B “Il Tempio del Cannolo” nell’ottobre del 2019. Un successo che si esprime bene anche in questo dato: 150 chili di ricotta e 1.648 cannoli preparati e venduti nella sola prima settimana di apertura della cannoleria!

Taglie diverse, anche per intolleranti

Che buoni i cannoli, le cassate e i prodotti tipici siciliani! C’è chi tuttavia è intollerante al glutine, al lattosio, all’uovo, alla frutta. Pensate ad esempio alle festicciole di compleanno per bambini, dove le mamme devono farsi inquattro per offrire prodotti che possano andare bene a ognuno. Beh, qui non c’è davvero che l’imbarazzo della scelta e non solo perché si passa dal micro cannolo da buffet (4 centimetri) al formato maxi (26 centimetri), dai mini dolci al cucchiaio alle torte, dai biscotti di mandorla alla frutta Martorana, dalle piccole torte all caratteristica brioche col Tuppo.

Un cannolo per ogni tipo di appetito

C’è ad esempio la cialda senza glutine (proveniente da Catania), o dolci come il cannolo scomposto che possono essere serviti con o senza cialda (che contiene l’uovo), oppure ancora lo scomposto per bambini che può essere inserito anche nel menù bimbi (disponibile nel periodo scolastico, dove la bottiglietta è sempre gratis). E poi ancora la ricotta di Pecora senza lattosio (proveniente dalla Sardegna), cannoli che oltre alla frutta candita possono essere guarniti con granella di cioccolato,pistacchio, mandorle, nocciole e altre golosità. Si spazia fin anche alla piccola gastronomia, ai vini, ai panettoni e colombe (lisci o farciti con ricotta, al pistacchio o al cioccolato). Le possibilità sono quindi molteplici: dalla festicciola al rinfresco, dal compleanno alla festa con gli amici, dal menù natalizio a quello pasquale, dal battesimo al matrimonio o alla laurea, dato che le torte e le specialità possono essere concordate e pensate su misura delle esigenze espresse dal cliente. Tutte le materie prime arrivano da artigiani della provincia di Trapani come anche i limoni biologici per le granite e, in aggiunta, il pistacchio di Bronte Dop (Catania), le nocciole di Sommariva Perno Igp (Cuneo), le mandorle di Agrigento (categoria Tuono) usate per la Granita e vini pluripremiati della Cantina “Vinci” di Marsala.

Piccoli accorgimenti per un’alta qualità

Solitamente la consegna viene concordata con il cliente e su quantità che vanno oltre al piccolo vassoio (telefono 351.8150510). Per chi volesse ritirare il prodotto e mantenerlo al meglio e più a lungo, c’è la cialda per cannoli rivestita di cioccolato, così che il siero contenuto nella ricotta non penetri nella cialda stessa e questa resti croccante e pura nella sua fragranza. Oppure ancora, per chi è intollerante al pistacchio ma ama il gusto, c’è la cialda aromatizzata al pistacchio con una percentuale del frutto secco mediamente tollerabile.

Specialità

La GRAFFA: è un panetto di pasta dolce e fritta che ricorda il bombolone, riempito di ricotta con gocce di cioccolato, rosolata nello zucchero semolato e ricoperta da zucchero a velo.

Le Graffe

Lo SFINCIONE (dolce di San Giuseppe): è fatto di pasta fritta e riempita di ricotta. La ricotta viene posta anche sopra la pasta. Viene guarnito con gocce di cioccolato, scorza d’arancia e ciliegina rossa.

La FRUTTA MARTORANA: sono dolci tipici siciliani e disponibili dagli Ognissanti a Natale. Si presentano come dolci a forma di piccoli frutti, fatti con una pasta a base di mandorle e zucchero e di varie forme, dalla pesca, albicocca, fichi d’India, castagne…una vera prelibatezza anche per la vista.

La frutta Martorana

Le GRANITE (limone e mandorla) dense e fatte con vero succo di limone ed estratto di mandorle, servite come vuole la tradizione con la brioche col TUPPO (che ricorda la forma delle michette lombarde).

Le GENOVESI di Erice o ERICINE. Una squisita frolla ricoperta di zucchero a velo nelle varianti: crema di limone, cioccolato, pistacchio.

I BISCOTTI SECCHI proveniente dal biscottificio Furco della provincia di Trapani, paste di mandorla confezionate singolarmente e nelle varianti: arancia, fragola, mandorla, ciliegia rossa, pistacchio. E poi ancora i BISCOTTI FARCITI: frolle farcite con crema di pistacchio o nocciola o fragola.

Le SIGARETTE (3 a 1 euro) ideali per la merenda dei bimbi o per uno spuntino e fatte semplicemente con una sfoglia al forno ripiena di ricotta e spolverata di zucchero a velo.

Le sigarette (3 a 1 euro)

Il CANNOLO SCOMPOSTO (anche nella variante per bambini con bottiglietta di acqua in omaggio) con ricotta, coriandoli e stelline, topping. Un dolce stratificato che viene servito con o senza cialda da cannolo (per chi non può assumere l’uovo contenuto nella cialda).

Cannolo scomposto per bimbi

I vini da dessert

Vini pluripremiati e che si accompagnano con le specialità de “Il Tempio del cannolo”, sia esse alla ricotta o relativi alla pasticceria secca. Provengono da una piccola cantina del Marsalese, la “Vinci”. Si va dal Passito allo Zibibbo, dal Marsala (dolce o secco) al Malvasia, dal Moscato al vino di mandorle, specialità citata anche da Shakespeare.

Vini pluripremiati

Piccola gastronomia

Le ARANCINE nelle varianti al ragù, al burro (prosciutto e mozzarella), alla parmigiana di melanzane, allo speck e pistacchio, e non poteva mancare un arancina gourmet… con pesce spada, melanzane e menta.

La RAVAZZATA o RIZZUOLA è fatta con pasta dolce fritta che tuttavia si combina al salato, dato che al suo interno si trova il ragù. Il CARDINALE è la variante al forno.

Dove trovare tutto

“Il tempio del cannolo” si trova in via Eugenio Villoresi 35/B a Corbetta (Milano). Telefono 351.8150510. C’è anche una pagina facebook e Instagram con un’ampia gamma di foto per visionare i vari prodotti in vendita.

