Il degrado nei parchi di Pero, tra tombini rotti e feste di Latinos

Pero. Da parte dei residenti, vi è una forte richiesta di richiamare l’attenzione sul degrado nei parchi di Pero. Sono alcuni giorni che alla redazione di notizie news zoom sono inviate fotografie e testimonianze tutto quanto accade senza controllo nei parchi del comune. Un bimbo è caduto in un tombino rotto, nascosto dall’erba e profondo circa 40 cm, e in alcuni punti le bottiglie e le lattine di birra abbandonate dopo la festa danno misura del numero dei partecipanti

Il Buco nel prato

Pero ha diversi problemi di degrado. Fra questi c’è anche la manutenzione dei parchi Qualche giorno fa un bambino di 5 o 6 anni era al parco di via Keplero con la nonna e stava giocando nel prato quando con una gamba è caduto in un buco profondo una quarantina di centimetri. Si trattava di un tombino dalla copertura rotta che era nascosto da uno strato di erba lasciata sul posto dopo il taglio.

Il fieno aveva fatto da substrato per la crescita dell’erba nuova creando un praticello sopra il buco. Quando bambino ci ha messo sopra il piede è sprofondato. Fortunatamente non si è fatto male solo una piccola botta alla caviglia che la nonna ha medicato sul posto. Poteva però finire in modo molto diverso. Se invece di camminare il bambino stesse facendo una corsa, quando è finito con il piede sul buco, la caviglia avrebbe potuto rompersi.

il degrado nei parchi e le feste Latinos

Una festa bella corposa durata diverse ore e organizzata in un parco pubblico da gruppi di sudamericani, in barba a qualunque regola, da quelle che proteggono dal Covid 19 sugli assembramenti a quelle sulla sicurezza a quelle sulla protezione dell’ambiente. “Questo è ciò che rimane dopo le bisbocce dei Latinos che si protraggono a tutte le ore del giorno e della notte in piazza Marconi a due passi dal Comune e dalla polizia” scrivono i residenti di piazza Marconi e delle vie limitrofe sui social.

