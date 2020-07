Comitato Pobbia, a Corbetta. Pronti a ripartire dopo l’emergenza Covid

Dopo l’emergenza Covid-19, che ha fermato anche tutte le attività ricreative, il parco e la casetta della sede del Comitato Pobbia riaprono a pieno regime, seppur con le precauzioni legate proprio alla situazione sanitaria.

Il terreno e la sede sono stati dati in gestione al Comitato da parte del Comune che, recentemente ha fornito nuovi giochi per l’area bimbi e giovedì 16 luglio 2020 ha installato un defibrillatore automatico di nuova generazione per rendere ancor più sicuro il luogo di aggregazione.

Il nuovo parco giochi con protezioni in gomma morbida

“Negli ultimi mesi abbiamo sistemato l’area giochi e stiamo finendo di realizzare il campo da beach volley. Ora vorremmo fare un campo da calcio per i piccoli. Per il resto, tagliamo noi l’erba e teniamo pulita l’area aprendo e chiudendo il parco – spiegano i volontari del Comitato.

Inaugurazione Dae automatico

Il lunedì è dedicato proprio alla manutenzione e per questo motivo il parco e la sede restano chiusi, ma per il resto apriamo dalle 8 alle 20 da martedì a domenica e organizziamo incontri, feste di compleanno, rinunioni. Qui i bambini possono incontrarsi e giocare all’area aperta in un perimetro comunque protetto e recintato”. Per informazioni contattare il 328.3045606 o info:rione.pobbia@libero.it

Le telecamere di sicurezza installate nei varchi della città

Da poco il Comune ha posizionato telecamere di sicurezza ai varchi della città e una di queste si trova proprio sull’attraversamento pedonale che porta al parco e sede del Comitato. Ma proprio sul tema della sicurezza abitanti e Comitato chiedono un’attenzione maggiore e costante al Comune.

