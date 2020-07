I Vigili del Fuoco con un veicolo Unimog liberano un autista incastrato in un tamponamento tra 4 Tir

Cormano. Un incidente davvero pericoloso alle 16,19 di oggi sul raccordo della A4, all’altezza dell’uscita di Cormano, in direzione Venezia. Sul posto sono arrivati 5 mezzi dei Vigili del fuoco, fra cui un veicolo Unimog, attrezzato per incidenti stradali complessi come era appunto questo. 4 Tir si sono infatti tamponati e uno degli autisti è rimasto incastrato. I vigili del fuoco lo hanno estratto incolume. Su posto c’erano 5 mezzi dei Vigili del fuoco, fra cui un veicolo Unimog, attrezzato per incidenti stradali complessi come era appunto questo.

veicolo unimog







Dei 5 autisti, tutti fra i 35 e i 52 anni, coinvolti nel tamponamento solo alcuni hanno avuto bisogno di essere trasporati in ospedale dopo l’intervento delle ambulanze e di un’auto medica.

Solo due ambulanze hanno trasportato feriti al pronto Soccorso dell’ospedale Galeazzi, in codice verde, e a quello di Niguarda, in codice giallo.

