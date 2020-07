Il punto: scuole in vista della riapertura, sistemazione parchi e skatepark da realizzare

Sono diversi gli argomenti analizzati da parte dell’assessore comunale di Corbetta Chiara Lavazza. Primi tra tutti la risposta che viene data ai genitori che lamentano il degrado nell’area giochi del parco di villa Ferrario e in altri punti della città.

Little free library in villa Ferrario

“Abbiamo già fatto un check up di tutti i parchi di Corbetta, valutato le criticità e pianificato gli interventi, prevedendo un investimento di circa 50mila euro – spiega l’assessore Lavazza – Nel 2029 abbiamo fatto degli interventi ma non ancora nel 2020, anche perchè c’è stato il lockdown e poi ci siamo concentrati sulle scuole, per farle riaprire a settembre in sicurezza e con diversi arredi nuovi. La priorità resta quella, ma per i parchi è altresì in programma la loro sistemazione. Non sappiamo dire con esattezza i tempi proprio a causa delle azioni messe in campo e conseguenti all’emergenza sanitaria”.

Altalene rotte nel parco di villa Ferrario

Le lamentele da parte dei genitori non sono mancate proprio per i tempi di attesa. C’è chi tra loro vorrebbe un intervento immediato, chi ha una posizione in linea con il pensiero d’azione dell’Amministrazione comunale e chi, nello specifico di villa Ferrario, punta il dito sulla sicurezza sottolineando il fatto che le giostrine non si rompono solo per l’usura ma per reiterati atti vandalici notturni. Per gli stessi intervistati, si riterrebbe opportuna una videosorveglianza specifica per l’area e delle multe salate per i vandali colti sul fatto o rintracciati.

Skatepark

Area dove sorgerà lo skatepark, in via della Repubblica

“Entro il 2020 prenderà forma anche uno skatepark che sorgerà a lato del parco ginnico, sul curvone di via della Repubblica” ha altresì sottolineato l’assessore Chiara Lavazza.

Le scuole

Annunci sponsorizzati

E’ da giugno 2020 che l’Amministrazione comunale sta ragionando sulla revione degli arredi scolastici di asili nidi, scuole d’infanzia, elementari e medie nonchè organizzazione per il rietro in aula a settembre e tutto è ormai pronto.

L’assessore Chiara Lavazza ha anticipato che lo schema pensato permettera à ai bambini di non spostarsi da un plesso all’altro (con eventuali disagi collegati) e di non avere la protezione del plexiglass. Si giocherà tutto sul distanziamento all’interno delle aule con eventuali entrate scaglionate per orario.

Annunci sponsorizzati

Altri investimenti riguardano gli arredi nuovi di quattro classi delle scuole medie, uno schermo multimediale (4mila euro l’uno il costo) con monitor da 75 pollici, le cui potenzialità vanno ben oltre quelle della Lim.

Condividi e rendilo virale Twitter

WhatsApp

Facebook

Telegram