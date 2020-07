L’angolo della poesia di Giovanni Elidio Chiastra

Nato a Berceto (Pr) il 3 agosto 1944. Un’infanzia non facile, una giovinezza in giro per il mondo a lavorare, mantenendo nel cuore i luoghi, i costumi e le usanze dei posti vissuti. Quando ha potuto fermarsi in un luogo fisso, i ricordi e le emozioni di tante vite vissute sono diventate poesia. Ora abita a Casorezzo (Mi). Innumerevoli i riconoscimenti ottenuti: il Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana (2017), Premio internazionale di poesia “Città di Pontremoli”, finalista al Wilde Europea Award (2016) e molto altro ancora. Ha collaborato con i Jalisse per una canzone con il componimento “Ultimo contatto” (2016).

Volare tra i sogni

Lentamente m’accarezza il corpo inerme,

dopo aver lavorato tutta la giornata,

Anche è stata dal sole infocata.

Le sue mani leggere,

che si sposton delicatamente nelle parti doloranti,

mi danno delle sensazioni di benessere e rilassamento

che prima non provavo,

son proprio vellutate,

non percepisco nemmeno il passare del tempo che fugge.

Son quì sdraiato a sognare,

l’evasione totale verso altri posti, altri lidi,

e i suoi movimenti son come le onde del mare,

son sempre ad accarezzare la mia pelle.

Un dolce Risorgimento

scaturisce nel mio sentimento,

la gioventù m’assale,

e mi succede tutte le volte che l’adagio su questo giaciglio,

ma purtroppo di rado,

I miei sogni e le mie fantasie finiscono

Quando è terminato il trattamnto,

e ritorna il tutto come prima,

isolato nella mia vita

