La consegna degli attestati del corso di formazione per caposquadra di protezione civile a Gallarate

Per i volontari che partecipano della Guardia Nazionale i corsi di formazione sono una parte importante dell’attività ed è gratuita e certificata.

Un momento di riconoscimento di un corso che ha permesso di rinsaldare delle competenze e formarne di nuove che per chi si sente il desiderio di dedicare parte del proprio tempo libero alla difesa del territorio e delle persone è importantissimo.

Gallarate. Giovedì 9 luglio la consegna degli attestati rilasciati dalla Guardia Nazionale per il corso di formazione caposquadra di protezione civile riconosciuto dalla Scuola Superiore di Protezione Civile (SSPC) della regione Lombardia come conforme alla DGR XI/1190 del 28/01/2019.

Ilaria Maria Preti 3953 Articoli

Direttore responsabile di Co Notizie -Zoom News. Giornalista metà Milanese e metà Mantovana. Ho iniziato giovanissima con cronaca, cibo e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione, quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 fino alla fine nel dicembre 2019, speaker di Radio Padania libera, scrivo su alcune testate, qua e là, coordino le redazioni di Nord Notizie e di altri portali di informazione. Sono anche un Web and Seo Editor Specialist.