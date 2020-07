Giovane accoltellato sulla 93 a Lambrate. E’ grave

Milano. Un giovane salvadoregno di 23anni è stato accoltellato, all’altezza dell’ incrocio fra Via Edoardo Bassini e via Valvassori Peroni, nel quartiere di Lambrate. E’ salito sull’autobus 93 ma non si sa ancora se è stato accoltellato mentre era già sul’autobus o se lo hanno ferito prima e poi lui è salito sul mezzo di trasporto pubblico. È successo ieri sera alle 9:25.

In quel momento l’autobus 93 stava viaggiando in direzione di viale Omero. Il ragazzo è stato colpito diverse volte con un coltello da una persona che è rimasta attualmente ignota. Non è ancora chiaro se l’aggressione è avvenuta sull’autobus o se il ragazzo di è salito dopo essere stato ferito, magari per sfuggire al suo aggressore. Però come i presenti si sono resi conto della ferita del giovane, hanno chiamato il 118.

il ragazzo accoltellato è grave

I soccorritori della Croce Viola di Milano Giunti sul posto hanno medicato e stabilizzato il ragazzo e lo hanno poi trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’Ospedale San Raffaele. Le ferite sarebbero molto gravi Esine da ieri sera ragazzo è in condizioni critiche. Sul posto è giunto subito il personale della Security dell’ ATM alcune pattuglie dei Carabinieri e delle volanti della Polizia di Stato. Sul posto anche la polizia scientifica

Per le indagini procede la squadtra mobile di Milano che sta ricostruendo i fatti per individuare gli aggressori, di cui al momento non si sa molto.

Condividi e rendilo virale Twitter

WhatsApp

Facebook

Telegram