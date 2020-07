Torna il vandalismo a Ossona

Ossona. Nella notte fra giovedì e venerdì in via padre Pio un’automobile è stata danneggiata durante un tentativo di furto. Dei vandali hanno rotto il finestrino e stortato le guarnizioni per poi accorgersi che nell’automobile non c’era nulla di valore da rubare e scappando quando ha iniziato a suonare l’antifurto.

Così il tentativo di furto è diventato anche un atto di vandalismo stupido e gratuito. L’atto inoltre segnala che a Ossona è presente una, o più, persone che passano le serate a rompere finestrini delle automobili. E’ necessario ancora una volta aprire gli occhi e tenere sotto controllo ogni angolo del paese, perchè se lo fanno una volta e non li scoprono e fanno loro ripagare il danno, quei disgraziati lo faranno ancora.

