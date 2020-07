Occupazioni abusive. 2 volte in 2 settimane l’appartamento di via mar Jonio

Milano. Gli irriducibili delle occupazioni abusive hanno deciso di non dar tregua ad un appartamento che nel giro di meno di 2 settimane è stato occupato abusivamente due volte. Si tratta dell’alloggio numero 17 della scala C piano terra in via Mar Ionio 4. E’un appartamento di proprietà Aler. di due locali già arredato allo scorso inquilino regolare. Questa volta gli occupanti abusivi hanno sfondato la porta finestra del balcone che dà su via Maratta 4.

Le foto delle occupazioni abusive

Dalle foto che ci hanno inviato potete individuare lo come secondo balcone da sinistra siete in queste ore che Aler si attivi per effettuare nuovo sgombero Speriamo che le pratiche per rendere assegnare il quell’appartamento siano velocizzate in modo che non si debba avere la terza occupazione abusiva la settimana prossima.

