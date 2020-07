Mercatino all’arengario di Milano

Milano. Appuntamento con il mercatino dell’artigiano all’Arengario, all’ angolo con piazza Duomo fino a Via Gonzaga il prossimo 16 luglio.

La fila delle bancarelle di antiquariato e collezionismo si snodano fra le vie del centro storico della vecchia Milano. Si parte dall’Arengario di Via Marconi, all’ angolo con Piazza Duomo, di fronte al Museo del ‘900 e si prosegue, bancarella dopo bancarella, sotto i portici di Piazza Diaz fino a Via Gonzaga.

Il mercatino è previsto per ogni primo, secondo e terzo giovedì del mese e per ogni terza domenica del mese in forma ridotta. Sono le prime volte che si riprende dopo il lock down del covid 19, e ci sono ancora alcune precauzioni da prendere, ma vale la pena di vedere ancora Milano vivace e attiva come era prima dell’emergenza sanitaria. Per altre informazioni sui nuovi appuntamenti dei mercatini di Milano si può consultare il sito internet di mercatini e curiosità

