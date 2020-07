Lucernate di Rho. Aggredita una bambina di 3 anni

Rho. Poco dopo le 13.30 una bambina di circa 3 anni è stata aggredita da un uomo che abita al primo piano di un appartamento delle case popolari di via Cesare Pavese, a Lucernate di Rho.

In redazione stiamo attendendo altre conferme dei particolari, ma dalle prime notizie ricevute su questa tanto terribile quanto incredibile aggressione, l’uomo sarebbe riuscito ad approfittarsi della bambina in pochissimi momenti, e sarebbe stato colto sul fatto. La bambina è stata soccorsa e portata in ospedale con un’ambulanza e l’uomo arrestato dalla polizia del commissariato di Rho, intervenuta sul posto con 3 auto della polizia insieme ad una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Rho. Le indagini sull’accaduto sono affidate al commissariato di Rho. Sul posto erano presenti anche un’altra ambulanza di supporto e un’auto medica.

Lucernate di Rho. Livelli di degrado mai raggiunti prima

Sempre dalle prime notizie ricevute, siamo proprio all’inizio e ci sono molti particolari ancora da controllare, da aggiungere e da limare, da quanto raccontato da persone che hanno assistito all’arresto, l’uomo sarebbe un disabile con precedenti (non si sa ancora di quale tipo). Quando la gente del quartiere ha saputo cosa era successo si è radunata davanti alla casa dell’uomo e ci sono stati alcuni momenti in cui pareva che volessero linciarlo. La polizia lo ha arrestato e portato via. A breve conosceremo anche le condizioni di salute della piccola.

Siamo in attesa di altre notizie più precise che diano il quadro della situazione che racconterò senza permettere ovviamente l’identificazione della vittima innocente. Pare importante raccontare il fatto in sè perchè via Cesare Pavese di Lucernate di Rho, da quando mi dicono da quella zona, sta raggiungendo livelli di degrado mai visti prima.

Condividi e rendilo virale Twitter

WhatsApp

Facebook

Telegram