Video dell’incendio a Cornaredo

Cornaredo. I Vigili del Fuoco di Milano sono stati chiamati ad intervenire a Cornaredo in Piazzetta Dugnani per spegnere un incendio che si era sviluppato sul tetto di una casa di corte con alcuni altri edifici vicini. Due persone e un gatto che si trovavano in una stanza al primo piano sono state salvate.

Il video dell’incendio diffuso dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con diversi automezzi per spegnere le fiamme di una abitazione ed evitare che si propagassero anche alle abitazioni confinanti. nel video alcuni momenti dell’intervento che ha permesso il salvataggio.

