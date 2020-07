Lite in via Roma e spunta il coltello. A Cassinetta di Lugagnano

La lite per futili motivi è successa poco dopo le 19 di giovedì 9 luglio 2020, quando nel borgo non c’era quasi nessuno se non qualche automobilista di passaggio che rincasava per la cena.

Più che altro i cassinettesi hanno sentito delle urla. Protagonisti dell’accaduto, alcuni cittadini di origine straniera che si sono ritrovati e affrontati nel parcheggio di via Roma.

Ben presto dalle parole si è passati ai fatti ed è spuntato un coltello. Ferito un albanese di 33 anni che è stato soccorso dai sanitari della Croce Azzurra. E’ stato trasferito all’opsedale Fornaroli di Magenta in codice giallo, sinonimo d’urgenza per le lesioni riportate.

Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso.

