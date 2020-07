“Cuori Grandi” onlus invia il container in Togo per la scuola legata alla missione. A Magenta

E’ stato riempito nella mattinata di venerdì 10 luglio 2020 il container carico di 50 bici, 40 banchi, materiale scolastico, giochi e piastrelle che andrà direttamente ad Amakpapè, in Togo, a favore del polo scolastico realizzato da “Cuori Grandi” onlus, legata a sua volta alla missione della magentina Maristella Bigogno.

Maristella Bigogno, suor Patrizia, Federica, Andrea

La scuola

“La nuova scuola è quasi finita. E’ stata costruita a circa 30 metri dal polo scolastico che abbiamo costruito con ‘Cuori Grandi’ e che include asilo ed elementari – spiega il presidente della onlus Francesco Bigogno – Questo istituto ospiterà circa 500 alunni tra scuole medie e superiori. Si sta decidendo con il Ministero togolese dell’Istruzione se sia meglio attivare un liceo per dare un’istruzione di base o un istituto professionale. L’idea resta comunque quella di effettuare un percorso scolastico ed educativo completo, come del resto abbiamo fatto. Si ‘entra’ dall’asilo e si esce diplomati. Penso sia questo un modo non solo per dare materialmente una struttura e del materiale scolastico, ma l’istruzione, la speranza di una vita migliore e dignitosa, aiutando in loco queste persone ed evitando così che siano costrette a migrare sui barconi“. Un vantaggio dunque sia per loro, le cui famiglie non verranno disgregate e tante persone eviteranno di correre i pericoli legati alla migrazione, ma anche per la società europea da diversi punti di vista.

I banchi vengono caricati sul container

La nuova scuola è costata circa 250mila euro. E’ larga circa 40 metri per 110 di lunghezza. Qui verranno usati i 40 banchi inviati tramite il container in questione, recuperati dalle nostre scuole, carteggiati e ridipinti da volontari veronesi di “Cuori Grandi” onlus. Si è dunque riciclato del materiale risparmiando anche i costi di smaltimento. Le piastrelle andranno ancora una volta per la nuova scuola, in quanto ogni struttura realizzata dalla onlus viene piastrellata per una questione non solo estetica ma di durata e di igiene.

Volontari al lavoro

Un grazie alle scuole magentine

Francesco Bigogno ha spiegato che il container è stato riempito anche e soprattutto grazie all’impegno dei genitori delle scuole d’infanzia e delle primarie di Magenta che hanno raccolto da prima di Natale bici, giochi, strumenti musicali e materiale didattico da donare alla missione di Maristella Bigogno per il polo scolastico. Presenti al carico del container sono state infatti anche Paola Fusè ed Emanuela Oldani, referenti dell’ “Associazione Scuole Quartiere Nord Magenta” che ingloba due materne, la primaria e collegata all’ “Associazione Carlo Fontana” a cui fanno riferimento altre scuole medie ed elementari magentine (Santa Caterina, Baracca, Istituto paritario Madri Canossiane, scuole di Pontevecchio e Pontenuovo).

I volontari che materialmente hanno caricato il container del 10 luglio 2020

La banda

“Da qualche tempo stiamo raccogliendo strumenti musicali perchè vogliamo realizzare ad Amakpapè una banda e un’orchestra – conclude Francesco Bigogno, presidente di ‘Cuori Grandi’ onlus – Per questo, l’idea è quella di introdurre l’ora di musica tra le lezioni che si svolgono nel nostro polo scolastico”.

Donare

E’ possibile donare a “Cuori Grandi” onlus: Banca Intesa IBAN IT54P0306909606100000118595 intestato a Cuori Grandi Onlus. Codice fiscale per devolvere il tuo 5×1000: c.f. 93032880150. Sede Via Pusterla 33, Magenta (MI). Contatti: presidente@cuorigrandi.org

