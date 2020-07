Attimi di pazzia a Milano. Uomo butta giù il tranviere e ruba il tram

Milano. Momenti di follia a milano, in via de’ Missaglia alle 12 circa, al capolinea del tram 3 direzione Gratosoglio. Un 39enne italiano ha aggredito il tramviere e lo ha buttato fuori dalla sua postazione, prendendo possesso del tram. Si è messo alla guida ed è partito. (Foto di repertorio)

Ha fatto solo alcuni metri perchè sul posto sono arrivati un equipaggio della Sottosezione della Polizia Stradale di Milano Ovest ed una pattuglia dei Carabinieri in transito. Insieme sono saliti sul mezzo e hanno bloccato l’uomo. Intanto il tramviere aveva allertato al centrale operativa di ATM chiedendo di togliere corrente alla linea tramviaria.

Il rapimento del tram era solo l’ultima azione dell’uomo

La polizia stradale era già sulle tracce del 39enne. Alle 8 era in automobile con sua madre, come passeggero, sull’autostrada A7, Genova Milano, in direzione Milano. All’altezza dell’uscita di Binasco, vnel tratto fra Binaso e la barriera Ovest, i due hanno litigato. Lui ha strattonato la donna, l’ha costretta ad accostare, e poi la ha spinta fuori dall’automobile. Quindi la ha lasciata lì, allontanandosi con l’auto e facendo perdere le tracce. La donna è stata soccorsa da un’ambulanza di Areu d è stata allertata l’ats di Assago. Dopo i soccorsi la madre è stata accompagnata all’ospedale Humanitas di Rozzano, in codice giallo a causa delle ferite riportato quando è stata gettata giù dall’automobile.

Iniziate le ricerche

La donna è stata soccorsa dalla polizia stradale che ha iniziato le ricerche dell’uomo. In via Gutemberg è stata quindi rintracciata l’auto della donna. Era in strada, con la portiera aperta, le chiavi inserite e il motore acceso. Poco dopo le forze dell’ordine hanno localizzato il telefono cellulare dell’uomo in via de Missaglia.

In ospedale

La polizia stradale Milano Ovest e carabinieri della compagnia di Milano sono intervenuti a bordo del tram e hanno bloccato il 39enne, che è stato soccorso da un’ambulanza. Sia lui sia il tramviere sono stati portati nei pronto soccorsi dell’ospedale di Rozzano e in quello dell’ospedale San Paolo a Milano. Il tramviere per la medicazione e la valutazione delle ferite subite durante l’aggressione, il 39enne per una valutazione psichiatrica.



