Approfittano del maltempo e devastano auto. A Cisliano

Qualche giorno fa, in via Cadorna a Cisliano, i ladri hanno asportato pezzi di auto in sosta. Si sospetta abbiano agito per ottenere pezzi di ricambio originali per rivendere al mercato nero.

Tutto è successo nella giornata di forte vento. Approfittando infatti dei rumori provocati dal forte vento, che avrebbe coperto quelli relativi alle loro manovre, ignoti hanno preso di mira un’auto parcheggiata nella via.

Hanno rimosso i fari anteriori a led e sottratto gli apparecchi elettronici interni: navigatore, consolle centrale.

Neppure i fari sono stati risparmiati. I malviventi hanno tagliato la fascia anteriore per poterli rimuovere completamente.

Annunci sponsorizzati

Per agire, hanno spaccato un finestrino laterale e da lì hanno sottratto oggetti personali di valore.

Condividi e rendilo virale Twitter

WhatsApp

Facebook

Telegram