Chili di sacchetti di plastica non a norma sequestrati dalla polizia locale

L’attività della sezione annonaria della polizia locale di Milano non conosce tregua. Covid o non covid, i controlli alle attività commerciali che non seguono le regole. Nel mese di giugno c’è stato un maxi sequestro di sacchetti di plastica non a norma, ben 121mila. I sacchetti incriminati sono stati trovati distribuiti fra un minimarket in via Padova, un altro in via Rembrandt, una macelleria nella zona di Paolo Sarpi, un’altra macelleria della zona di San Siro e un fruttivendolo in zona Corvetto. Il totale delle sanzioni è stato di 25mila euro.

Il bilancio dell’ Annonaria dei primi 6 mesi, nonostante il lock down

Fra gennaio e giugno del 2020 l’Unità Annonaria della Polizia locale di Milano ha svolto 7.100 controlli. 2.126 in esercizi commerciali, 2879 in esercizi pubblici, 145 in attività artigianali e 822 nella attività su area pubblica,, 234 controlli in sale gioco, 84 in luoghi di pubblico spettacolo, 133 fra alberghi e b&b e 160 in circoli privati. 41 sulle edicole, 86 daestetisti e centri massaggi, 160 nelle agenzie di intermediazione finanziaria e immobiliari, 48 nelle palestre e 94 dai parrucchieri e altri 88 in altri vari locali.

Statistiche sui sequestri

Su questi 7100 controlli le violazioni accertate sono state 1243, il 17,5%, mentre in 28 casi, lo 0,4% di tutti i controlli, sono stati scoperti dei reati. £2 persone sono state denunciate, ed effettuati 374 sequestri di cui 10 di tipo penale.

