L’infermiere di quartiere, a Corbetta, nelle due famacie comunali

Il primo cittadino Marco Ballarini ha inaugurato giovedì 9 luglio 2020 lo spazio dedicato all’infermiere di quartiere, con gli assessori della sua Giunta, l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, gli infermieri dell’Universiis, il personale medico della farmacia comunale 1 e 2, i volontari della Croce Rossa. Si tratta di un paio di locali in via Villoresi e e uno spazio in via della Libertà, in seno alle due farmacie comunali. I servizi offerti potranno essere erogati sul posto o a domicilio.

L’amministratore unico delle farmacie comunali di Corbetta, avvocato Raffaella Mastaglia

Il sindaco Ballarini ha spiegato che si è voluto ancora una volta anticipare i bisogni delle persone: “alle critiche, polemiche e agli insulti abbiamo risposto con servizi concreti sul territorio, dato che l’infermiere di quartiere è a disposizione dei corbettesi e dei cittadini del territorio – ha spiegato Ballarini – Abbiamo trasformato un’idea, un sogno e una tradizione in realtà”. Ballarini ha infatti ricordato la figura di suor Michelina che di fatto svolgeva il ruolo di infermiera di Corbetta.

Il sindaco Ballarini ha fatto richiesta alla farmacia comunale di Corbetta per realizzare una serie di servizi tra cui questo e in un mese e mezzo è stato realizzato e reso operativo.

L’inaugurazione dello spazio di via Villoresi 45, a Corbetta

Dove e quando

L’infermiere di quartiere sarà presente il lunedì, mercoledì e venerdì alla farmacia comunale 2 di via della Libertà 6, nonché il martedì, giovedì e sabato alla farmacia comunale 1 di via Villoresi 45. Da lunedì al sabato dalle 10 alle 12.

Senza appuntamento per la misurazione della pressione, della glicemia, dei parametri vitali, per iniezioni e piccole medicazioni. Per le altre cure si riceve su appuntamento telefonando allo 02.9770591 per la farmacia comunale 1 di via Villoresi e allo 02.97487003 per la farmacia comunale 2 di via della Libertà, oppure ancora sarà possibile farlo direttamente recandosi in ambulatorio.

Le cure prestate e i tariffari

Ecco nello specifico le cure prestate e i tariffari che sono fissi e non variano a seconda del reddito o del Comune di provenienza.

Rilevamento pressione arteriosa, temperatura, frequenza respiratoria, saturazione (gratuito); hoter pressorio (55 euro); hoter cardiaco (65 euro); elettrocardiogramma (25 euro); rilievo glicemia capillare (5 euro); controllo urine con strisce reattive (5 euro); gestione/sostituzione catetere (30 euro); raccolta urine da catetere a permanenza (9 euro); raccolta sterile urine da catetere estemporaneo (25 euro); raccolta sterile e non sterile di escreti e secreti (8 euro); medicazione semplice o monitoraggio ferite chirurgiche (12 euro); medicazione complessa o ulcera vascolare (40 euro); lesioni da decubito (da 5 a 30 euro a seconda dello stato); bendaggio semplice (10 euro); bendaggio complesso/con ossido di zinco (20 euro); gestione e sostituzione del sondino naso-gastrico (30 euro); somministrazione terapia endovenosa (dai 15 euro e variabile in base alla durata); sorveglianza della Peg ed eventuale medicazione (15 euro); medicazione e sorveglianza degli accessi vascolari (15 euro); iniezioni intramuscolari o sottocutanee (singola 5 euro o ciclo 15 euro); vaccinazioni prescritte dal medico di medicina generale (6 euro); somministrazione medicinali prescritti per via enterale, topica, inalatoria, oculare, rettale a domicilio (6 euro); gestione nutrizione enterale e parentale ( costo variabile per durata); effettuazione tricotomia (zona piccola 5 euro, media 10 euro, grande 15 euro); clistere evacuativo a domicilio (15 euro);Lavaggio auricolare (15 euro); somministrazione alimenti speciali tramite sonda gastrica o pompa enterale (25 euro); cura del tracheostoma e della fabula (20 euro); controllo e assistenza delle stomie intestinali (20 euro).

Chi presterà il servizio

Saranno impiegati, a rotazione, circa il 90% degli infermieri Universiis società cooperativa sociale di Corbetta presso la rsa “Don Felice Cozzi” di Corbetta (sede legale Udine). Ogni giorno (esclusa la domenica), sarà presente un infermiere nell’ambulatorio tra gli spazi adiacenti alla farmacia comunale 1 e 2.

Infermieri della Universiis di Corbetta e volontari della Croce Rossa di Cusago Milanino

Presente l’assessore regionale Gallera

Ha fatto la sua presenza all’inaugurazione del punto infermieristico l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera il quale ha sottolineato l’importanza di un servizio come questo sia perchè i malati cronici in Lombardia sono in aumento, sia perchè si va a sgravare il lavoro del Pronto soccorso ospedaliero, sia perchè si offre un servizio importante alla cittadinanza, soprattutto in vista dell’autunno dove sarà di vitale importanza monitorare e tenere alta l’attenzione, dato il periodo delicato dal punto di vista sanitario che ci attende in autunno per scongiurare una ripresa dei contagi da Covid.

Marco Ballarini, Giulio Gallera, un’infermiera dell’Universiis e la direttrice della farmacia comunale 2 dottoressa Valentina Valisi

Ha altresì anticipato l’assunzione di 1.600 infermieri sul territorio regionale per l’assistenza domiciliare integrata che appare sempre più necessaria e importante, considerato il fatto che la popolazione lombarda anziana è oltretutto in crescita

