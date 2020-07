Covid e nuovi poveri. Caritas di Cerello: aiuti a 150 famiglie, con buoni spesa. A Corbetta

La Fondazione Comunitaria del Ticino Olona onlus ha erogato alla parrocchia di San Vincenzo martire di Cerello un contributo di 5.250 euro a fondo perduto che verrà usato per l’acquisto di buoni spesa in seno al progetto “Vi siamo vicini” pensato dal parroco don Paolo Vignola e la Caritas locale.

Il progetto finanziato dalla Fondazione, e realizzato con capofila la Caritas parrocchiale di Cerello con Battuello, vede anche il supporto della Caritas parrocchiale di San Vittore di Corbetta, nonchè dell’associazione di volontariato San Vincenzo.

Si andranno a sostenere circa 150 famiglie corbettesi, comprese anche quelle delle frazioni di Cerello e Battuello. Se la Caritas locale era stata pensata soprattutto per dare un aiuto materiale (viveri principalmente) alle famiglie in difficoltà per via di situazioni socio economiche disagiate, dopo il Covid-19 e la perdita del lavoro o il fermo lavorativo la forbice si è allargata nel numero di persone che necessitano un supporto per affrontare il quotidiano. Da qui il nuovo progetto.

“Si prevede di fornire loro un contributo economico che avrà principalmente l’obiettivo di far superare le attuali difficoltà, in attesa di una graduale ripresa sociale ed economica – scrive infatti il parroco di Cerello con Battuello, don Paolo Vignola – Il piano di lavoro contemplato è principalmente quello di aiutare le famiglie nella loro quotidianità con fornitura di beni di prima necessità distribuendo buoni spesa. Sono famiglie disorientate, che non si aspettavano di incorrere in così gravi difficoltà economiche e di conseguenza bisognose di aiuto e solidarietà”.

Annunci sponsorizzati

Sono 25 i volontari della Caritas parrocchiale e dell’associazione San Vincenzo che sono attivamente impegnati nel progetto e che portano a queste famiglie l’aiuto di prima ecessità o semplicemente una visita e una parola di conforto. Il progetto “Vi siamo vicini” ha partecipato al bando 2020/21 indetto dalla Fondazione Comunitaria del Ticino Olona onlus ed è stato premiato con uno stanziamento a fondo perduto di 5.250 euro.

Condividi e rendilo virale Twitter

WhatsApp

Facebook

Telegram